«У меня трешка»: Игорь Верник примерил бюстгальтер

«Перед тем как потерять туфельку на балу», — подписал 7-минутное видео Игорь Верник в своем блоге в «Инстаграм». На протяжении всей записи зритель видит процесс перевоплощения популярного артиста в Золушку. В начале съемки герой стоит в высоком светлом парике, примеряя бюстгальтер:
«Ну а почему нельзя было моего размера-то? У меня трешка! Ну ладно уже, какой есть», — возмущается Верник.
Ассистенты и костюмеры вокруг суетятся, предлагая подложить в белье носки. Вот уже на знаменитость надели бальное платье, парикмахер поправляет прическу, а Верник продолжает командовать: «Туфельки-то дайте одеть. Туфельки Золушке!».
А по соседству, за кадром переодевается Дмитрий Харатьян. «Да ты просто Алешка с мушкой!» — посмеялся артист над коллегой.
Подписчики Верника перевоплощение оценили. Они поразились таланту артиста и поспешили признать – ему любой образ по плечу.