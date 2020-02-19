«У меня трешка»: Игорь Верник примерил бюстгальтер

Актер и телеведущий опубликовал видео своего перевоплощения в Золушку.

«Перед тем как потерять туфельку на балу», — подписал 7-минутное видео Игорь Верник в своем блоге в «Инстаграм». На протяжении всей записи зритель видит процесс перевоплощения популярного артиста в Золушку. В начале съемки герой стоит в высоком светлом парике, примеряя бюстгальтер:

«Ну а почему нельзя было моего размера-то? У меня трешка! Ну ладно уже, какой есть», — возмущается Верник.

Ассистенты и костюмеры вокруг суетятся, предлагая подложить в белье носки. Вот уже на знаменитость надели бальное платье, парикмахер поправляет прическу, а Верник продолжает командовать: «Туфельки-то дайте одеть. Туфельки Золушке!».

А по соседству, за кадром переодевается Дмитрий Харатьян. «Да ты просто Алешка с мушкой!» — посмеялся артист над коллегой.

больше по теме Игорь Верник выпорхнул из больницы, едва попав туда Актер поспешил успокоить поклонников через stories в Instagram.

Подписчики Верника перевоплощение оценили. Они поразились таланту артиста и поспешили признать – ему любой образ по плечу.