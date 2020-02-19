Мамин кулинар: 11-летний сын Нетребко в поварском колпаке приготовил пиццу

Вместе с близкими 48-летняя Анна Нетребко побывала в одном из ресторанов. Примечательно, что свои кулинарные таланты на профессиональной кухне довелось применить одиннадцатилетнему сыну оперной дивы. Так, наследник артистки лично приготовил для мамы и ее гостей пиццу, следуя советам и рекомендациям опытных поваров. Среди мастеров своего дела Тьяго чувствовал себя вполне комфортно и непринужденно. Судя по всему, любовь к кулинарии мальчику передалась от звездной мамы.

Анна не скрывает, что ей нравится проводить время на кухне. Знаменитость чаще всего находит популярные рецепты в Интернете, добавляя некоторые ингредиенты от себя. Зачастую Нетребко проявляет фантазию, экспериментируя с блюдами. Оперная дива сама готовит для мужа. Так, дома после продолжительного рабочего дня артистка встречает Юсифа Эйвазова с накрытым столом и поданным ужином.

А вот Тьяго на профессиональной кухне ресторана доверили приготовить пиццу. Для начала сын Нетребко раскатал тесто и сдобрил его соусом. После чего юный повар принялся за колбасную начинку.

Наследник оперной дивы, как шеф-повар, самолично вынес в зал приготовленное им фирменное блюдо, под одобрительные возгласы присутствующих. Звездная мама Тьяго осталась довольна проведенным экспериментом, похвалив мальчика за старания.

«Просто молодец!! Спасибо», — обратилась к сыну Нетребко.

Напомним, что в декабре 2015 года Анна Нетребко вышла замуж за азербайджанского исполнителя Юсифа Эйвазова. Большую часть времени семья оперной певицы проводит в Австрии. Однако время от времени знаменитость наведывается в Германию и на родину. Сама артистка родом из Краснодара.