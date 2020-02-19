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Мамин кулинар: 11-летний сын Нетребко в поварском колпаке приготовил пиццу

Наследника оперной певицы вполне непринужденно чувствовал себя на профессиональной кухне.

Мамин кулинар: 11-летний сын Нетребко в поварском колпаке приготовил пиццу
Анна Нетребко и ее сын Тьяго (Фото: Instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago)

Вместе с близкими 48-летняя Анна Нетребко побывала в одном из ресторанов. Примечательно, что свои кулинарные таланты на профессиональной кухне довелось применить одиннадцатилетнему сыну оперной дивы. Так, наследник артистки лично приготовил для мамы и ее гостей пиццу, следуя советам и рекомендациям опытных поваров. Среди мастеров своего дела Тьяго чувствовал себя вполне комфортно и непринужденно. Судя по всему, любовь к кулинарии мальчику передалась от звездной мамы.

Анна не скрывает, что ей нравится проводить время на кухне. Знаменитость чаще всего находит популярные рецепты в Интернете, добавляя некоторые ингредиенты от себя. Зачастую Нетребко проявляет фантазию, экспериментируя с блюдами. Оперная дива сама готовит для мужа. Так, дома после продолжительного рабочего дня артистка встречает Юсифа Эйвазова с накрытым столом и поданным ужином.

Сын оперной дивы Анны Нетребко - Тьяго
Тьяго сам приготовил пиццу (Фото: Instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago)

А вот Тьяго на профессиональной кухне ресторана доверили приготовить пиццу. Для начала сын Нетребко раскатал тесто и сдобрил его соусом. После чего юный повар принялся за колбасную начинку.

Сын оперной дивы Анны Нетребко - Тьяго
Для сына на кухне нашли поварской колпак (Фото: Instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago)

Наследник оперной дивы, как шеф-повар, самолично вынес в зал приготовленное им фирменное блюдо, под одобрительные возгласы присутствующих. Звездная мама Тьяго осталась довольна проведенным экспериментом, похвалив мальчика за старания.

«Просто молодец!! Спасибо», — обратилась к сыну Нетребко.

Сын оперной дивы Анны Нетребко - Тьяго
Позже Тьяго подал к столу свое фирменное блюдо (Фото: Instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago)

Напомним, что в декабре 2015 года Анна Нетребко вышла замуж за азербайджанского исполнителя Юсифа Эйвазова. Большую часть времени семья оперной певицы проводит в Австрии. Однако время от времени знаменитость наведывается в Германию и на родину. Сама артистка родом из Краснодара.

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