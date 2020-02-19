Кейт Миддлтон призналась, с кого берет пример

Супруга принца Уильяма призналась с кого берет пример в вопросах воспитания детей. Она стала гостьей радиопрограммы «Счастливая мама, счастливый малыш», где обсудила вопросы раннего развития детей.

Оказывается, быть успешной матерью Кейт Миддлтон помогает опыт ее бабушки. В свое время женщина смогла привить будущей герцогине чувство ответственности, любовь к кулинарии и садоводству и многое другое.

Сейчас многодетная мама старается воспитывать своих детей также, как воспитывали ее в детстве, и максимально воссоздавать атмосферу добра и поддержки.

«У меня была просто замечательная бабушка! Она много времени посвящала нам: играла, рисовала, помогла с поделками, показывала нам свою теплицу, учила садоводству и кулинарии. Я стараюсь передавать тот опыт, который получила в детстве, и свои детям», — цитирует герцогиню Reuters.

Тем не менее, Кейт Миддлтон не отказывается от современных подходов в воспитании детей и с удовольствием изучает литературу по данному вопросу, прислушивается к мнению специалистов, сообщает сайт Радио «КП».

«Если соединить опыт из моего детства с тем, что я знаю сейчас и то, что я узнала от специалистов в области раннего развития, я думаю, что будет немного вещей, которые будут для меня в новинку», — резюмирует представительница Буккингемского дворца.

Ранее королевский портной Стюарт Парвин объяснил, почему лёгкие платья Кейт Миддлтон «остаются на месте» даже в самую ветреную погоду. Оказывается, в платья супруги принца Уильяма вшиваются специальные грузики, которые не дают одежде подниматься. Этот секрет подсказала сама королева Великобритании Елизавета II, сообщает портал argumenti.ru.