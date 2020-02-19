«В Исландии не закрывают двери в домах, не запирают гаражи, не запрещают детям гулять допоздна»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Я за создание союза в жизни, а не брака»
Анастасия Волочкова

Кейт Миддлтон призналась, с кого берет пример

Объектом для подражания герцогини является ее бабушка.

Кейт Миддлтон призналась, с кого берет пример
Кейт Миддлтон рассказала, с кого берет пример в вопросах воспитания детей фото: globallookpress.com/

Супруга принца Уильяма призналась с кого берет пример в вопросах воспитания детей. Она стала гостьей радиопрограммы «Счастливая мама, счастливый малыш», где обсудила вопросы раннего развития детей.

Оказывается, быть успешной матерью Кейт Миддлтон помогает опыт ее бабушки. В свое время женщина смогла привить будущей герцогине чувство ответственности, любовь к кулинарии и садоводству и многое другое.

Сейчас многодетная мама старается воспитывать своих детей также, как воспитывали ее в детстве, и максимально воссоздавать атмосферу добра и поддержки.

«У меня была просто замечательная бабушка! Она много времени посвящала нам: играла, рисовала, помогла с поделками, показывала нам свою теплицу, учила садоводству и кулинарии. Я стараюсь передавать тот опыт, который получила в детстве, и свои детям», — цитирует герцогиню Reuters.

Тем не менее, Кейт Миддлтон не отказывается от современных подходов в воспитании детей и с удовольствием изучает литературу по данному вопросу, прислушивается к мнению специалистов, сообщает сайт Радио «КП».

«Если соединить опыт из моего детства с тем, что я знаю сейчас и то, что я узнала от специалистов в области раннего развития, я думаю, что будет немного вещей, которые будут для меня в новинку», — резюмирует представительница Буккингемского дворца.

Ранее королевский портной Стюарт Парвин объяснил, почему лёгкие платья Кейт Миддлтон «остаются на месте» даже в самую ветреную погоду. Оказывается, в платья супруги принца Уильяма вшиваются специальные грузики, которые не дают одежде подниматься. Этот секрет подсказала сама королева Великобритании Елизавета II, сообщает портал argumenti.ru.

 

Тэги

Британская королевская семьяЕлизавета IIКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новости
Loading...