Картофель фри и мясные фрикадельки: невестка Орбакайте побаловала себя калорийной едой

Перед тем, как отправиться в кафе, 22-летняя Алена Краснова отметилась на студийной фотосессии.

22-летняя Алена Краснова не только на отдыхе, но и после продолжительного съемочного дня время от времени позволяет себе полакомиться фастфудом и калорийной пищей. Так, жена музыканта Никиты Преснякова побывала в одном из московских кафе вместе с близкими подругами. У официантов невестка Орбакайте заказала целую тарелку с мясными фрикадельками в соусе и картофелем фри.

До того, как девушка отправилась поужинать, она провела вечер на студийной фотосессии. В Stories возлюбленная солиста группы Multiverse поделилась снимком из импровизированной гримерной, запечатлев себя с макияжем в пастельных тонах.

К слову, один из уикендов Алена Краснова и Никита Пресняков провели на горнолыжном курорте в Московской области. В то время, как звездная мама певца — 48-летняя Кристина Орбакайте — с семьей наслаждается февральскими каникулами в Аспене. В поездку старшая дочка Аллы Борисовны отправилась в отпуск с мужем Михаилом Земцовым и их общей семилетней дочкой Клавой. Супруг поп-исполнительницы прокатил внучку Примадонны на снегоходе. Готовясь к поездке, Кристина предусмотрительно взяла с собой теплую верхнюю одежду для активного отдыха на свежем воздухе.