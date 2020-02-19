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Этери Тутберидзе объяснила, почему не хочет общаться со СМИ

Как отметила наставница, журналисты часто неверно истолковывают ее слова.

Этери Тутберидзе объяснила, почему не хочет общаться со СМИ
Тутберидзе не хочет общаться со СМИ/http://globallookpress.com/

Тренер Этери Тутберидзе в Instagram заявила, что порой поражается, как журналисты перевирают ее слова. Как известно, не так давно она дала интервью японским журналистам, которые сделали про нее документальный фильм. После этого в прессе вышло много странных высказываний, которые приписали наставнице.

«Читаю якобы мои интервью и даюсь диву. Неужели нельзя нормально перевести, чтобы не искажалась суть сказанного? Это и есть причинно-следственная связь, что я не хочу общаться со СМИ».

Этери Тутберидзе

Между тем в беседе Тутберидзе подчеркнула, что для нее олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова особенная спортсменка.

«Первое что я увидела — она фактурная девочка. И я увидела глаза, которые проникали и цеплялись за меня. Я понимала, что вырастет особенная девушка. Она пришла ко мне в 11 лет. Я не могу сказать, что она была в катании сильной. Она была слабая. У нее был только неплохой риттбергер. На этот прыжок можно было цеплять все остальные элементы. Ну и ее глаза. Они кричали: «Помогите». Наверное, со временем она вошла в какую-то рутину. Она стала считать, что из нее сделают звезду. Спортсмен в такие моменты перестает из себя все выжимать. Люди, ее родители, приехали из другого города. Здесь разделение: мучается семья, мучается девочка. Если я не уверена, что при всех потерях будет результат, то я расстаюсь с такими спортсменками», — заявила, в частности, Тутберидзе, вспоминая как складывались ее отношения с Загитовой.

Отметим, что в конце прошлого года Алина Загитова заявила о приостановке своей карьеры. Многие эксперты после этого заявили, что фигуристка уже вряд ли выйдет на свой уровень в будущем. Дело в том, что Загитова не обладает четверными прыжками, а без них добиться успеха в современном женском фигурном катании практически нереально. Сама Загитова между тем уверяет, что еще не сказала своего последнего слова. Она в следующем сезоне планирует вернуться и доказать, что ее рано списывают со счетов.

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