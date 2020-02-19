Этери Тутберидзе объяснила, почему не хочет общаться со СМИ

Тренер Этери Тутберидзе в Instagram заявила, что порой поражается, как журналисты перевирают ее слова. Как известно, не так давно она дала интервью японским журналистам, которые сделали про нее документальный фильм. После этого в прессе вышло много странных высказываний, которые приписали наставнице.

«Читаю якобы мои интервью и даюсь диву. Неужели нельзя нормально перевести, чтобы не искажалась суть сказанного? Это и есть причинно-следственная связь, что я не хочу общаться со СМИ». Этери Тутберидзе

Между тем в беседе Тутберидзе подчеркнула, что для нее олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова особенная спортсменка.

«Первое что я увидела — она фактурная девочка. И я увидела глаза, которые проникали и цеплялись за меня. Я понимала, что вырастет особенная девушка. Она пришла ко мне в 11 лет. Я не могу сказать, что она была в катании сильной. Она была слабая. У нее был только неплохой риттбергер. На этот прыжок можно было цеплять все остальные элементы. Ну и ее глаза. Они кричали: «Помогите». Наверное, со временем она вошла в какую-то рутину. Она стала считать, что из нее сделают звезду. Спортсмен в такие моменты перестает из себя все выжимать. Люди, ее родители, приехали из другого города. Здесь разделение: мучается семья, мучается девочка. Если я не уверена, что при всех потерях будет результат, то я расстаюсь с такими спортсменками», — заявила, в частности, Тутберидзе, вспоминая как складывались ее отношения с Загитовой.

Отметим, что в конце прошлого года Алина Загитова заявила о приостановке своей карьеры. Многие эксперты после этого заявили, что фигуристка уже вряд ли выйдет на свой уровень в будущем. Дело в том, что Загитова не обладает четверными прыжками, а без них добиться успеха в современном женском фигурном катании практически нереально. Сама Загитова между тем уверяет, что еще не сказала своего последнего слова. Она в следующем сезоне планирует вернуться и доказать, что ее рано списывают со счетов.