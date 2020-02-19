«Прет, как танк, везде»: Артем Дзюба высказался об Ольге Бузовой

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в интервью для YouTube-канала блогера Гены Миллера высказался о певице и телеведущей Ольге Бузовой. По его словам, в каких-то моментах она вызывает у него недоумение. Но все-таки он отдает ей должное.

«Прет, как танк, везде. Все так про нее говорят, но я вообще спокойно отношусь к Оле Бузовой — нет ни негатива, ни какого-то восхищения. Человек делает то, что делает. Вот в таком мире мы живем».

Артем Дзюба

Также популярный футболист рассказал о своей супруге. Как он отметил, жена для него — тыл. Ее он старается не показывать часто на публике. Как сказал игрок, он очень ценит свою вторую половинку.

Выразил восхищение футболист и своей маме. Для него она главный человек в жизни. Мама, как он выразился, это всегда вкусно, чисто и порядок. Что касается отца, то для Дзюбы этот человек многое сделал. Дал в свое время советы на жизненном пути. Он вспомнил, что в его карьере был период, когда его все очень сильно ругали. В те моменты именно отец поддержал футболиста.

Отметим, что Артем Дзюба стал одним из главных героев чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. Именно благодаря ему сборная России одержала ряд важных побед и дошла до четвертьфинала турнира. После этого футболист окончательно поверил в себя и стал лучшим нападающим в стране.