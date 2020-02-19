«Бледновато вышло»: сын Яковлевой показал лицо без татуировок

Эпатажный сын актрисы Елены Яковлевой недавно решил свести свои знаменитые татуировки, которыми покрыто все его тело, включая лицо. Дениса Шальных предупредили, что процесс этот непростой и может занять несколько лет. Однако он не отказался от задумки и старательно посещает специалиста по сведению перманентного рисунка.

В своем блоге он продемонстрировал, как будет выглядеть его лицо без татуировок. В нежном юноше, которого фолловеры увидели в Instagram, с трудом узнается брутальный мужчина в тату, к которому уже все привыкли.

Оказалось, что снимок – результат совместного творческого проекта Шальных и студентов-телевизионщиков.

«По концепции проджекта нужно было лицо замазать на одну часть интервью», — объяснил чистоту своей кожи Денис.

Правда для чего, и что это за проект парень объяснять не стал. Но результат ему понравился.