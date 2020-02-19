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«Бледновато вышло»: сын Яковлевой показал лицо без татуировок

Денис Шальных поучаствовал в эксперименте студентов-телевизионщиков.

«Бледновато вышло»: сын Яковлевой показал лицо без татуировок
Денис Шальных. Фото: https://www.instagram.com/tdbndie/

Эпатажный сын актрисы Елены Яковлевой недавно решил свести свои знаменитые татуировки, которыми покрыто все его тело, включая лицо. Дениса Шальных предупредили, что процесс этот непростой и может занять несколько лет. Однако он не отказался от задумки и старательно посещает специалиста по сведению перманентного рисунка.

В своем блоге он продемонстрировал, как будет выглядеть его лицо без татуировок. В нежном юноше, которого фолловеры увидели в Instagram, с трудом узнается брутальный мужчина в тату, к которому уже все привыкли.

Оказалось, что снимок – результат совместного творческого проекта Шальных и студентов-телевизионщиков.

«По концепции проджекта нужно было лицо замазать на одну часть интервью», — объяснил чистоту своей кожи Денис.

Денис Шальных. Фото
Денис Шальных. Фото: https://www.instagram.com/tdbndie/

Правда для чего, и что это за проект парень объяснять не стал. Но результат ему понравился.

«Прикольно получилось. Мешков под глазами, правда, не хватает. В них так удобно прятать всепоглащающее разочарование. И бледновато вышло. Но я только за!» — написал он в блоге.

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