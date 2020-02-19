«Полюбил ее песни?»: в Сети появилось видео, где Дава высмеивает Бузову

Некогда блогер не стеснялся нападать в своих постах на поющую ведущую.

Есть такая поговорка: «От любви до ненависти один шаг». Отношения блогера Давы и ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой полностью подходят под это определение. Возможно, немного в другой интерпретации: «От ненависти до любви один шаг».

В прошлом Давид Манукян не стеснялся нападать на певческие способности звезды телестройки. И интернет-пространство об этом помнит. В Сети появилось архивное видео, на котором блогер откровенно смеется над нынешней возлюбленной. В кадре он вначале морщится от хита «Танцуй под Бузову», потом его девушка разбивает ему нос, и он вынужденно говорит, что ему нравится эта незамысловатая композиция.

«Полюбил ее песни?» — удивился админ странички в Instagram d2_telek, где разместили это видео.

Напомним, Давид Манукян и Ольга Бузова состоят в отношениях. Пара открыто призналась этой зимой во взаимных чувствах. И, по слухам, живет вместе, а также планирует свадьбу.

А как вы относитесь, к такой резкой перемене поведения Манукяна?