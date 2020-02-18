«Зачем удаляла?»: Нюша имитирует фирменную родинку на лице с помощью страз

Певица Нюша блистает на сцене много лет. Поклонники узнают ее не только благодаря тембру голоса, но и эффектной внешности. Артистка появляется на сцене в дерзких нарядах, а также часто делает объемную прическу.
До недавнего времени на ее лице была фирменная родинка. Она кокетливо проглядывала над верхней губой. Но в середине октября певица сообщила, что решила «расстаться» с ней.
Однако отказаться от привычного имиджа Нюша не спешит. Первое время она пририсовывала себе родимое пятно карандашом. Теперь вместо родинки у нее сверкают стразы над губой. Прошло четыре месяца, а артистка продолжает имитировать образование на коже разными способами. Вот и на новом фото с отдыха поклонники заметили, что у девушки красуется стразинка.
«Зачем удаляла?», «Теперь постоянно стразы на лице, логики никакой», «По родинке скучает наверное», — стали писать пользователи Сети. Однако ранее Нюша заявила, что ее поклонники скоро увидят другой.
«С эстетической точки зрения она стала лишней, росла как личность и меняла мне пропорции лица… а ещё начала со мной конкурировать, перетягивать внимание на себя», — писала девушка, объясняя свой поступок.
Добавим, что иногда артистка все-же показывает свое обновленное лицо без родинки. Многие поклонники отмечают, что она им нравится не за внешние данные.