«Зачем удаляла?»: Нюша имитирует фирменную родинку на лице с помощью страз

Певица четыре месяца назад избавилась от родимого пятна, но отходить от привычного внешнего вида не торопится.

Певица Нюша блистает на сцене много лет. Поклонники узнают ее не только благодаря тембру голоса, но и эффектной внешности. Артистка появляется на сцене в дерзких нарядах, а также часто делает объемную прическу.

До недавнего времени на ее лице была фирменная родинка. Она кокетливо проглядывала над верхней губой. Но в середине октября певица сообщила, что решила «расстаться» с ней.

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Однако отказаться от привычного имиджа Нюша не спешит. Первое время она пририсовывала себе родимое пятно карандашом. Теперь вместо родинки у нее сверкают стразы над губой. Прошло четыре месяца, а артистка продолжает имитировать образование на коже разными способами. Вот и на новом фото с отдыха поклонники заметили, что у девушки красуется стразинка.

«Зачем удаляла?», «Теперь постоянно стразы на лице, логики никакой», «По родинке скучает наверное», — стали писать пользователи Сети. Однако ранее Нюша заявила, что ее поклонники скоро увидят другой.

«С эстетической точки зрения она стала лишней, росла как личность и меняла мне пропорции лица… а ещё начала со мной конкурировать, перетягивать внимание на себя», — писала девушка, объясняя свой поступок.

Добавим, что иногда артистка все-же показывает свое обновленное лицо без родинки. Многие поклонники отмечают, что она им нравится не за внешние данные.