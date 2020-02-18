«Золотые детки с жиру бесятся»: Гоген Солнцев готов лететь в Америку к дочери Любови Успенской

Гоген Солнцев вступился за Любовь Успенскую в скандале певицы с дочерью. Ранее Татьяна Плаксина заявила, что подвергалась давлению и рукоприкладству со стороны матери. После этого девушка извинилась перед родительницей, однако скандал все же предотвратить не удалось.

Сейчас Плаксина находится в Америке: туда она уехала, чтобы навестить отца. Успенская же продолжает сильно переживать из-за произошедшего.

В разговоре с «Собеседником» Солнцев признался: ему очень жаль Успенскую, поскольку он, как никто другой, знает, сколько шансонье вложила в дочь сил и финансов. Гоген вспомнил, как Любовь регулярно упоминала Татьяну в разговорах, что лишний раз доказывает ее сильную любовь.

Что касается употребления запрещенных препаратов Плаксиной, то этому Солнцев и вовсе не удивлен: он и сам неоднократно становился свидетелем того, как дети богатых родителей «развлекались» в подобном формате.

«Понимаете, эти «золотые детки» с жиру бесятся! Я не думаю, что в случае с Таней все столь запущенно. Но, когда Любочка уезжала на гастроли, Татьяна была предоставлена самой себе», — заявил он.

Не поддержал Гоген Успенскую разве что в одном пункте. По его словам, артистке не стоило все же отпускать дочь к отцу за рубеж. Если бы Плаксина осталась в России, матери и дочери удалось бы примириться быстрее. Если же воссоединения семейства все же не состоится, Солнцев готов на крайние меры – он согласен лететь в Америку, чтобы поговорить с Татьяной.