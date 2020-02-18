«Гарри и Лиза в счастии!»: Галкин показал, как катается с детьми на лыжах в Альпах

Максим Галкин не устает путешествовать. Он не успел перевести дух после гастролей по Австралии, как снова отправился в поездку. Не так давно он увез двойняшек Лизу и Гарри на горнолыжный курорт. Там под надзором тренера шестилетние дети стали осваивать катание на лыжах. Вскоре сын Аллы Пугачевой похвастался, что научился прыгать с трамплина. Лиза тоже не отстает от брата, а также успевает менять зимние наряды.

Все это время Галкин держал в секрете место отдыха. Поклонники считали, что он проводит время в американском Аспене, где сейчас тоже катается по горным склонам Кристина Орбакайте вместе с мужем. Но накануне юморист рассекретил место дислокации. Как оказалось, он увез наследников в Италию. «Друзья, я на вершине! Здесь один из самых красивых видов на Доломиты (горный массив в Альпах. — Прим. ред.)», — похвастался он.

Также супруг Примадонны показал, как катается с детьми по склонам. Он отметил, что Лиза и Гарри делают успехи. Они синхронно катились на лыжах за отцом, словно профессиональные спортсмены. «Всего лишь третий день катания, а у маленьких пирожков такой прогресс! Гарри и Лиза в счастии! Погода невероятная! Просто жара!» — написал Максим.

«Какие же молодцы», — восхитился друг Аллы Борисовны, дизайнер Игорь Гуляев. Поклонники тоже не стали скрывать, что наследники звездной пары не перестают их удивлять.

«Талантливые дети талантливы во всем», «Как здорово у детей получается», «Детки учатся очень быстро», «Малявку даже не догнать», — прокомментировали прост подписчики.

К слову, многие просят Галкина показать Аллу Борисовну, но не исключено, что она отказалась от поездки, так как не любит летать на самолетах.