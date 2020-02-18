Последствия популярности: Наргиз пригласила Крида на чашечку кофе

В минувший понедельник, 17 февраля, вышел очередной выпуск Youtube-шоу Comment Out, где Егор Крид сражался против Влада Бумаги. Кстати, эта серия до сих пор на первом месте в трендах с более чем двумя миллионами просмотров.

Передача не прошла мимо звезд российского шоу-бизнеса, например, певица Наргиз. Егор назвал девушку очень крутой и она записала ответ в своем личном Instagram, где выразила благодарность за теплые слова. Исполнительница также высказала надежду, что в скором времени артисты наконец-то познакомятся лично, за чашечкой ароматного чая или кофе.

Также Егор похвалил и Тину Канделаки, назвав ее «любимой», на что та отреагировала позитивным комментарием в своем Telegram-канале.

«Жду теперь приглашения в «Что было дальше». Полторы тысячи раз не приседаю, но все же», — написала Канделаки.

Напомним, в Comment Out звезды должны написать неприятный комментарий представителям шоу-бизнеса, либо выполнить неприятное задание ведущего.