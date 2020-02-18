«В Исландии не закрывают двери в домах, не запирают гаражи, не запрещают детям гулять допоздна»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Я за создание союза в жизни, а не брака»
Анастасия Волочкова

С иголочки: актер Максим Аверин весной откроет магазин одежды

Творческий тандем звезды с российским дизайнером Юлией Ивановой принес свои плоды.

С иголочки: актер Максим Аверин весной откроет магазин одежды
Максим Аверин. Фото: Globallookpress.com

Актер Максим Аверин в прошлом году запустил мужскую линию одежды. Над коллекцией артист работал совместно со своей подругой, дизайнером Юлией Ивановой.

Максим Аверин
Максим Аверин. Фото: бренд IVANOVA

В новом сезоне звезда готовится представить очередную коллекцию на Collection Premiere Moscow — крупнейшей в Восточной Европе международной выставке моды, в рамках проекта Designer Pool 24-27 февраля. Перед мероприятием Аверин снялся в лукбуке, продемонстрировав на себе модные новинки.

Кроме того, совсем скоро в модном мире произойдет еще одно событие. Аверин и Иванова анонсировали открытие шоурума мужской одежды. Как заверяют друзья, ждать осталось недолго – бутик распахнет свои двери уже в марте.

Максим Аверин и Юлия Иванова
Максим Аверин и Юлия Иванова. Фото: бренд IVANOVA

Тэги

Максим АверинМужская модамужская одеждановая коллекция
Loading...