С иголочки: актер Максим Аверин весной откроет магазин одежды

Творческий тандем звезды с российским дизайнером Юлией Ивановой принес свои плоды.

Актер Максим Аверин в прошлом году запустил мужскую линию одежды. Над коллекцией артист работал совместно со своей подругой, дизайнером Юлией Ивановой.

В новом сезоне звезда готовится представить очередную коллекцию на Collection Premiere Moscow — крупнейшей в Восточной Европе международной выставке моды, в рамках проекта Designer Pool 24-27 февраля. Перед мероприятием Аверин снялся в лукбуке, продемонстрировав на себе модные новинки.

Кроме того, совсем скоро в модном мире произойдет еще одно событие. Аверин и Иванова анонсировали открытие шоурума мужской одежды. Как заверяют друзья, ждать осталось недолго – бутик распахнет свои двери уже в марте.