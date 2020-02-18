«Обитель любви народной»: Киркоров показал свой VIP-вагон изнутри

В индивидуальном вагоне король поп-музыки прибыл сначала в Челябинск, а затем отправился в Тюмень.

52-летний Филипп Киркоров показал поклонникам внутреннее убранство своего VIP-вагона. Ни для кого не секрет, что народный артист России, как и его бывшая супруга Алла Пугачева, предпочитает гастролировать по стране не самолетом, а поездом. Подобным способом исполнитель прибыл из Екатеринбурга в Челябинск, а затем проследовал в Тюмень.

Недавно же Киркоров решил показать крупным планом, в какой обстановке он путешествует. В stories артист рассказал, что чувствует себя в индивидуальном вагоне максимально уютно. В него вмещается три купе, четвертое занято поп-королем. На окнах по правую сторону вагона висят портьеры, пол устлан ковром.

В одном из закутков Киркоров хранит многочисленные подарки от аудитории – букеты цветов и шары. Обедает Филипп тоже в индивидуальном порядке: для этого у него есть большой стул с фруктами. Там же на стене висит достаточно большой плазменный телевизор.

«Вот он, обитель любви народной! Все достаточно скромненько и уютненько», — кратко прокомментировал он.

Напомним, что концерт Киркорова в Тюмени должен состояться вечером 18 февраля в «Нефтянике». Организаторы обещают, что поп-певец привезет в город абсолютно новое шоу.