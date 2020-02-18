«Не вижу разницы»: Миро прокомментировала видео Семенович без тройного подбородка

На днях в Сети появилось фото Анны Семенович, на котором пользователи насчитали три подбородка и «пузо». Певица поспешила опровергнуть это мнение и разместила в своем Инстаграм видео в качестве доказательства того, что подбородок у нее один.

Высказалась на этот счет и скандально известная Лена Миро. Критик заметила, что довольно часто «некогда стройные, а теперь располневшие женщины» отказываются считать себя толстыми.

«Лично я никакой разницы между фотографиями не вижу: и там, и там — откровенно толстая баба с приличными жировыми отложениями в области подбородка и не только», — грубо отреагировала блогер, сравнивая два фото.

И добавила: «Когда-то Нюрка была нормальной, симпатичной на любителя женщиной, теперь же она — бескомпромиссно толстая и некрасивая баба».

Отметим, что звездам периодически «прилетает» от Лены Миро. Блогер снискала себе славу тем, что не лезет в карман ни за словом, ни за оценкой в адрес селебрити и считает, что открывает глаза публике на кумиров. Не так давно она прошлась по новой программе Собчак «Док-Ток», заявив, что шоу – откровенно скучная вещь.