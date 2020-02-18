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«Не смогли ей отказать»: Пугачева отметилась на фото с 11-летним сыном Анны Цукановой-Котт

Примадонна, как оказалось, успела попозировать не только на ковровой дорожке фильма «Лед-2».

«Не смогли ей отказать»: Пугачева отметилась на фото с 11-летним сыном Анны Цукановой-Котт
Алла Пугачева. фото: globallookpress.com/

Алла Пугачева не часто появляется на публике. Недавно ее муж Максим Галкин уехал в отпуск с детьми Лизой и Гарри. Так как на снимках с отдыха его супруга замечена не была, то многие решили, что от поездки она отказалась. При этом всего четыре дня назад она посетила повторную премьеру фильма «Лед-2», так как первый показа был сорван из-за неполадок в кинотеатре «Октябрь». Тогда всех гостей эвакуировали из-за задымления.

Народная премьера прошла спокойно. Звездные гости не поленились пройти в кинотеатр снова. Появилась на мероприятии и Алла Пугачева. Она облачилась в черную толстовку с принтом. Как выяснилось, певица успела не только отметиться на ковровой дорожке, но и сделать селфи со своим юным поклонником. Артистку подловил 11-летний сын Анны Цукановой-Котт Михаил. В кадре он улыбается, стоя рядом с Примадонной.

Тогда в кинотеатр он пришел со своей мамой. Однако со звездой позировал один. «Алла Борисовна захотела сфотографироваться с Мишей, и мы не смогли ей отказать…», — написала бабушка мальчика Алла Цуканова в своем аккаунте в соцсети.

«Круто», — восхитились некоторые подписчики. Они считают, что Мише очень повезло. Не каждый день можно сделать фото с Пугачевой.

Другие заметили, что певица за последнее время преобразилась. На снимке у нее довольно яркий макияж. Ранее артистка заверяла, что не делает ничего кардинального ради сохранения красоты. Подтвердил ее слова и хирург, который уверен, что для своих лет Алла Борисовна выглядит достойно.

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