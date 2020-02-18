Нечего скрывать: обнаженная Кристина Асмус опубликовала множество хэштегов

Похоже, что Кристине Асмус окончательно надоели все комментаторы и обсуждение ее личной жизни. Актриса выложила необычный пост в Instagram, который призван одновременно порадовать подписчиков и вызвать очередную волну обсуждений.

На фото Асмус полностью обнажена и стоит под струями воды, которые стекают по ее спине. На лице актрисы застыла едва заметная улыбка, а глаза блаженно прикрыты. Вот только подпись к фото вызывает вопросы, ведь вместо осмысленного текста там 25 хэштегов, которые, судя по всему, больше всего бесят Кристину.

Есть там и недавнее пожелание от подписчиков для актрисы — получше питаться, ведь на последних фотографиях она и правда выглядит излишне худой. Не забыла она и про фильм «Текст» и скандальную постельную сцену из него, многие хэштеги посвящены картине и Гарику Харламову, супругу звезды.