«Лена – талантливая девочка»: Винокур поддержал назначение Степаненко на роль ведущей

Юморист Владимир Винокур поддержал назначение Елены Степаненко на должность ведущей на «России 1». Ранее СМИ обнародовали пока не подтвержденную официально информацию, согласно которой комедиантка после долгих уговоров согласилась возглавить профильное для себя шоу.

За работу Степаненко, по слухам, запросила не меньше миллиона рублей, организаторы же передачи согласились с условиями. Доподлинно неизвестно, как будет называться новое шоу, а также когда оно появится на телеэкранах, однако создатели уверены: оно будет иметь бешеный успех.

Триумфальное возвращение Степаненко в новом качестве поддержал ее коллега по юмористическому цеху Владимир Винокур. В беседе с Nation News он подчеркнул: у Елены все получится, ведь она достаточно талантлива. Что касается развода, то Винокур немало удивлен тому, насколько активно тему продолжают обсуждать в медиапространстве.

«Это, конечно, слишком нашумевшая тема с разводом. Лена — талантливая девочка, и если ей предложили, то это решение канала, а не ее. Дело за малым — согласиться или сказать «я не справлюсь», а остальное комментировать не буду», — подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно о том, что «Смехопанорама», которую вел Петросян, закрывается. Сам юморист сей факт позже опроверг.