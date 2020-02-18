«Повезло с дочерью!»: Наталья Рудова показала моложавую маму

Наталья Рудова прославилась благодаря сериалу «Татьянин день». Сейчас она продолжает строить актерскую карьеру и много путешествует. В свои 36 лет девушка может похвастаться своей фигурой. Как оказалось, во многом актриса похожа на свою маму. На днях она показала новые снимки со своей родительницей — Валентиной Павловной.

На кадрах Наталья обнимает привлекательную женщину. Мама артистки в сером платье с узором. Она улыбается, демонстрируя белоснежную улыбку. Как оказалось, дочка нашла для нее врача и помогла родительнице преобразиться.

«Мамуля не перестает улыбаться!» — поделилась Рудова. «Какая красивая мама», — восхитилась певица Рита Дакота.

Некоторые поклонники тоже отметили, что теперь видят, в кого пошла актриса. «Мамочке очень повезло с дочерью!», «Превосходно, голливудская улыбка», «Молодец Таня! Заботишься о маме. Будьте счастливы», «Супер преображение», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что родители Натальи развелись, когда ей было 12 лет. Она тяжело переживала распад семьи. Более того, ей пришлось несколько раз переехать с мамой. Родилась она в Узбекистане, а росла в Казахстане. Только в 1995 году девушка стала жить в Иваново. В 20 лет будущая звезда кино перебралась в Москву.