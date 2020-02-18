СМИ сообщили о романе Брэдли Купера с экс-женой Тома Круза

Инсайдеры утверждают, что у актера зародились романтические отношения с Кэти Холмс еще несколько месяцев назад.

Брэдли Купер летом прошлого года расстался с Ириной Шейк. Они долгое время не комментировали слухи о причинах размолвки. Поклонники были уверены, что актера увела из семьи Леди Гага, с которой он работал на съемках фильма «Звезда родилась». Но певица заверила, что между ними ничего нет. Также ходили слухи, что русская модель не подружилась с мамой своего возлюбленного, что и повлияло на отношения пары.

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Сейчас Ирина сама воспитывает двухлетнюю дочку Лею. Лишь когда девушка вынуждена уехать в командировку, за малышкой приглядывает отец. За последние месяцы Купера видели со многими девушками. Ему приписывали роман с испанской актрисой Аной де Армас. Однако теперь зарубежные СМИ сообщили, что сердце актера завоевала бывшая жена Тома Круза — Кэти Холмс. Как оказалось, они живут в одном районе Нью-Йорка и однажды столкнулись в магазине, где обменялись номерами телефонов.

«Кэти не думала, что это приведет к чему-то серьезному, но их роман продолжается уже несколько месяцев», — поведал инсайдер изданию Gossip Cop.

По некоторым данным, Брэдли помог девушки пережить расставание с Джейми Фоксом, с которым она была вместе шесть лет. Так их дружба переросла в нечто большее. Однако пока ни Холмс, ни Купер не подтвердили слухи. Скорее всего, они не дадут комментариев, так как обычно не говорят о личной жизни.

Напомним, что до встречи с Фоксом у Кэти были отношения с Томом Крузом. Они жили в браке и вместе воспитывали дочку Сури. Актриса получила полную опеку над ребенком при разводе. Теперь она с наследницей живет в Нью-Йорке.