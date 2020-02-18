«Не без гордости отвечаю»: Мария Захарова похвасталась в Италии отечественным пальто

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем инстаграме разместила фотографию, на которой предстала перед подписчиками в пальто. Она сообщила, что вызвала во время своей итальянской поездки интерес к верхней одежде:

«Несколько человек в Риме спросили: а что это за пальто? Вот такое вот пальто, отечественное — не без гордости отвечаю. Куплено в Москве» — подписала селфи Захарова.

Многие подписчики засыпали чиновницу комплиментами: «Отличное пальто. Но, немаловажно, как его носят и кто в нем! Вы украсили эту вещь», «Очень красивое пальто. И Вам в нем хорошо», — это лишь незначительная часть положительных отзывов о внешнем виде дипломата.

больше по теме Такой серьезный взгляд: Мария Захарова опубликовала детское фото в день рождения Директору Департамента информации и печати МИД России исполнилось 43 года.

Напомним, не так давно Захарова предстала в еще одном отечественном наряде. Дипломат примерила кокошник и подходящее ему по принту яркое платье. Так Мария, по собственному признанию, начала готовиться к весне.