«Не делай мне нервы!»: в чатах появились стикеры с фразочками Михаила Жванецкого

А все вместе они были представлены в искрометном фильме «Одесский пароход».

Телеканал «Россия-1» выпустил стикеры по мотивам фильма «Одесский пароход» 2019 года, снятого по искрометным миниатюрам Михаила Жванецкого. В этой картине, состоящей из нескольких новелл, засветились: Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Владимир Машков, Ирина Пегова, Сергей Гармаш, Светлана Крючкова, Михаил Пореченков и другие звезды. На экране они говорят фразами блистательного сатирика, а теперь могут делать то же самое в чатах зрителей. Стикеры с фирменными фразочками Жванецкого можно доносить свои мысли в популярных мессенджерах WhatsApp, Telegram и Viber.

Теперь пользователи могут оригинально украсить свое общение картинками про начальника транспортного цеха или с требованием: «Не делай мне нервы!»

Напомним, фильм «Одесский пароход» впервые показали на канале «Россия-1» 1 января 2020 года. Сюжет разворачивается в одесском дворике 1970-х годов, где живут яркие сатирические персонажи. Режиссером выступил Сергей Урсуляк, роль Михаила Жванецкого исполнил Михаил Жванецкий. Отдельные новеллы картины доступны в открытом доступе в Сети, и уже набрали в совокупности более 50 миллионов просмотров.