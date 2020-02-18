В Сети появились снимки возможного сына Евгения Миронова

В Сети, в телеграм-канале «НеМалахов», появились фотографии возможного сына актера Евгения Миронова, который, как известно, не любит афишировать свою личную жизнь. Между тем поговаривают, что пять лет назад суррогатная мать родила ему сына. Актер назвал его Петей.

Отметим, что актер не появляется практически нигде с ребенком. Впрочем, недавно он все-таки «засветился» с наследником. Вместе они посетили благотворительную акцию «Волшебный каток». Весь вечер Миронов катался вместе с возможным наследником и позировал фотографам. На снимках он рядом с актером в шапочке и темной одежде.

Добавим, что у возможного сына Евгения Миронова в Театре наций есть отдельная комната. Там он отдыхает и играет. При этом все коллеги давно в курсе, что Миронов — счастливый отец. Правда, на этот счет они также не распространяются.

Кстати, перед тем, как прибегнуть к услугам суррогатной матери, Миронов общался с Аллой Пугачевой. Она сказала звезде, что медлить уже нельзя и пора обзаводиться потомством. Он обратился в ту же клинику, куда когда-то пришла Примадонна с своим супругом Максимом Галкиным.