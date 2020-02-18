«Никто не идеален»: звезда «Шерлока» Мартин Фриман признался, что бил своих детей

В интервью изданию The Sunday Times знаменитый актер Мартин Фриман откровенно рассказал, что применял к двум своим детям – сыну Джо и дочери Грейс – физические и моральные наказания. Сейчас артист занят в новом проекте, речь в котором будет идти в том числе и о воспитании подрастающего поколения, а потому Фриман решился поговорить о том, каково это – быть отцом.

«Нельзя причинять вред своим детям, нельзя бить и обзывать их. Только я должен признаться, что делал и то, и другое. Мне неприятно это вспоминать, и гордиться здесь нечем. Дело в том, что я как отец ни на что не годился и допускал ошибки. Я был очень несдержан. Никто не идеален» — исповедался перед журналистами актер.

Сейчас его дети уже довольно взрослые, Джо 14 лет, а Грейс 11. С их матерью, Амандой Аббингтон Фриман познакомился еще в 2001 году на съемках сериала «Шерлок», актриса сыграла супругу Ватсона Мэри. Распалась звездная семья в 2016 году.