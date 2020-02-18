В пуховике и с голыми ногами: Брэдли Купер одел двухлетнюю дочь не по погоне

Ирина Шейк несколько дней назад уехала в Лондон. Она уже успела принять участие в Неделе моды. Накануне модель стала звездой показа своего любимого дизайнера Рикардо Тиши. На подиуме девушка предстала в необычном наряде с глянцевым плащом. А позже она зажигательно станцевала в одной футболке на вечеринке. В ее отсутствие на себя родительские обязанности взял Брэдли Купер. Он был замечен на прогулке с двухлетней Леей.

В Нью-Йорке стоит холодная погода. Термометр днем показывает около +1 или +3 градусов, а ночью опускается до −5. Похоже, что Купер не учил того, что на дворе еще зима. Она одел девочку не по погоде. Актер нес дочку на руках. Она была облачена в черный дутый пуховки из-под которого виднелось розовое платье и брюки в тон. Сам Брэдли предстала в темном пальто. Он спешил отвести малышку на занятия для детей и похоже неаккуратно взял ее на руки, оголив ноги.

У Леи были убраны волосы в два хвостика, но она выглядела грустной. По всей видимости, ей не хотелось расставаться с папой, которого она и так видит не каждый день. Пользователям Сети показалось, что девочки было холодно. «Сам-то хорошо оделся, а у дочки ноги голые», «Вон дети идут в сапогах, а Лея в ботиночках, так еще и ноги на морозе», «Ох, что бы сказала Ирина», «Брэдли облажался, малышка мерзнет с голыми ногами!», — стали писать они.

Напомним, что Шейк ушла от Купера в прошлом году. Она до недавнего времени не комментировала расставание с отцом ребенка. В новом интервью девушка пояснила, что обычно рвет все связи с людьми, с которыми у нее не сложились отношения. Она намекнула, что возлюбленный просто не выдержал ее сильного характера.