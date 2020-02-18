Брат Анастасии Шубской ревнует Светлану Хоркину к ее младшему сыну

Как отметила прославленная гимнастка, она отдает сыновьям свою любовь в равной мере.

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своих детях. Как известно, в 2005 году она родила сына Святослава от миллиардера Кирилла Шубского. Он муж актрисы Веры Глаголевой и отец модели Анастасии Шубской. В октябре прошлого года Хоркина родила второго сына Ивана от 63-летнего чиновника Олега Кочнова.

«Старший сын, конечно, очень ждал рождения братика. У него сейчас в школе тяжелая пора, много уроков. Мало времени остается, чтобы поиграть с братиком. Он скучает по нему. У нас хорошая атмосфера в семье. Хотя Святослав немного ревнует меня к Ване. Но мальчики знают, что каждому из них я отдаю равную порцию любви». Светлана Хоркина

Как отметила Светлана Хоркина, Святослав и Иван — главные мужчины в ее жизни. Для нее самое важное, чтобы они были счастливы.

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«У них есть мужское воспитание. Они растут в счастливой семье. Кстати, когда я была беременна Иваном, то была на Универсиаде в Красноярске. Зажигала огонь игр. В сочельник в этом году мы крестили Ивана», — заявила Светлана Хоркина.