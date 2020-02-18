«Впереди второй акт»: Макеевой сняли швы с живота во время антракта

Анастасия Макеева является звездой мюзиклов. Актриса также снялась в десятках кинокартин. Однако недавно она оказалась в больнице. Девушка была госпитализирована. Ей сделали две плановые операции связанные с женским здоровьем. Поклонники переживали за артистку, но в итоге все прошло благополучно. Несмотря на то, что звезда находилась в реанимации, как только ее выписали, она отправилась работать.

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Макеева очень быстро вернулась в строй. Она даже не смогла найти время, чтобы приехать к врачу и снять швы. В итоге прямо во время спектакля в театре к ней наведался медик. В антракте прямо в гримерке актрисе сняли швы с интимной зоны.

«Что делают артисты в антракте? Артистка Макеева будит снимать швы с живота. Понеслась! Ать! Мама! Впереди второй акт… Он видимо будет особенно драматичным», — прокомментировала устрашающие кадры девушка.

Сразу после несложной процедуры Анастасия вернулась на сцену и блестяще отыграла спектакль. А спустя несколько часов актриса уже была в самолете и отправилась на гастроли. «Так наверное могу только я», — призналась девушка, проснувшись в новом месте. Напомним, что в свои 38 лет актриса обладает женственными формами. Не удивительно, что после развода с Петром Кисловым и непродолжительного брака с певцом и композитором Глебом Матвейчуком она нашла счастье с адвокатом по имени Александр.