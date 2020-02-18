Светлана Хоркина узнала о беременности от мужа Глаголевой во время соревнований

Как заметила гимнастка, ей пришлось полностью изменить свои планы на дальнейшую жизнь.

Гимнастка Светлана Хоркина в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявила, что была уже беременной, когда выступала на соревнованиях после Олимпиады в Афинах.

Как известно, отца старшего сына Святослава она не афиширует, но известно, что это миллиардер Кирилл Шубский, супруг актрисы Веры Глаголевой.

«Я никогда не планировала родить специально. Считаю, что детей дает Бог. Святослав – это моя награда. Вознаграждение небесной канцелярии. После Олимпиады в Греции я поехала на соревнования в Мексику. Уже планировала, где и когда буду выступать в следующем сезоне. И вдруг поняла, что стану мамой. Потом вернулась в Москву. Поняла, что планы на дальнейшую жизнь надо менять. Впрочем, это я сделала с огромным удовольствием». Светлана Хоркина

По словам Светланы Хоркиной, она была безумно счастлива, когда Святослав появился на свет и ей положили его на грудь. Никаких осложнений во время беременности у нее, к счастью, не было.