Анна Нетребко в мятном мини-платье поддержала мужа на светском мероприятии

Анна Нетребко последние две недели провела дома в Вене. У оперной дивы выдалась возможность побыть домохозяйкой. Она готовила различные блюда для мужа, Юсифа Эйвазова, перебирала архивные фото и проводила время с сыном Тьяго. Артистка даже провела экскурсию по свой квартире для подписчиков. А накануне она вышла в свет впервые после своего мини-отпуска. Певица сопровождала супруга на важном мероприятии.

Как известно, Юсиф тоже оперный певец. Порой он выступает с женой на одной сцене. Его удостоили Венской музыкальной премии. На церемония награждения артист пришел в черном лаконичном костюме и водолазке. Нетребко, которая славится своими яркими образами, облачилась в короткое платье мятного цвета и свободного кроя. Мини-наряд подчеркнул ее стройные ноги. Дополнили образ серебристые ботильоны на шпильке.

Анна сделала объемный хвост и макияж с акцентом на губы. «Поздравляю, моя любовь! Ты заслужил своим талантом и огромным трудом!» — написала она в соцсети. Пришли поддержать Юсифа и многочисленные друзья. Поклонники тоже поздравили артиста с новым достижением. Многие отметили, что у него прекрасная жена.

«Молодец Юсиф! Радуется так искренне, по-мальчишески, даже мне весело стало», «Все награды мужа надо вешать на грудь жене!!!Поздравляю от всей души», «Гармоничная пара», «Поздравляю вашу прекрасную пару с такой большой наградой!», «Поздравляем!!! Юсиф красавец, стройный, как кипарис!», Какие ножки у Анны в этом платье!«, «Роскошный образ», — прокомментировали пост подписчики.