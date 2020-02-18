«Ущипните меня!»: Нинидзе поделилась своим счастьем с Виторганом

Нино Нинидзе и Максим Виторган совершили романтическое путешествие в экзотический Оман. Свой отдых они провели уединенно, без лишних людей и взглядов. И только редкие снимки в Сети говорили о теплых чувствах, которые влюбленные испытывают друг к другу.

Их небольшой отпуск, пронизанный абсолютным очарованием друг другом, напоминал медовый месяц. Актеры, взяв на прокат авто, исследовала аравийское побережье. Судя по кадрам, которыми пара делилась в личных блогах, между ними царило полное умиротворение и любовь.

«Ущипните меня наконец!» — в какой-то момент сказала Нино.

Похоже, что актриса не может до конца поверить в cвалившееся на нее счастье. Увы, но и таким волшебным моментам приходит конец, и для звездной пары настало время уезжать в Москву.