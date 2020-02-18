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«Ущипните меня!»: Нинидзе поделилась своим счастьем с Виторганом

Пара недавно совершила романтическое путешествие на Аравийский полуостров.

«Ущипните меня!»: Нинидзе поделилась своим счастьем с Виторганом
Максим Виторган и Нино Нинидзе. Фото https://www.instagram.com/ninosha13/

Нино Нинидзе и Максим Виторган совершили романтическое путешествие в экзотический Оман. Свой отдых они провели уединенно, без лишних людей и взглядов. И только редкие снимки в Сети говорили о теплых чувствах, которые влюбленные испытывают друг к другу.

Их небольшой отпуск, пронизанный абсолютным очарованием друг другом, напоминал медовый месяц. Актеры, взяв на прокат авто, исследовала аравийское побережье. Судя по кадрам, которыми пара делилась в личных блогах, между ними царило полное умиротворение и любовь.

«Ущипните меня наконец!» — в какой-то момент сказала Нино.

Похоже, что актриса не может до конца поверить в cвалившееся на нее счастье. Увы, но и таким волшебным моментам приходит конец, и для звездной пары настало время уезжать в Москву.

«Ну вот и все… не смогу сразу выложить впечатления, такой уж человек… простите. Но еще долго, закрывая глаза, буду отправляться туда… в контрасты природы, где хочется нарушать тишину лишь дыханием», — с грустью написала в блоге Нинидзе.

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