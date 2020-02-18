Романтический настрой: Тулупова поделилась совместным фото с Шепелевым

О своем новом романе ведущий программы «На самом деле» недавно рассказал в Youtube-шоу Ксении Собчак.

Дмитрий Шепелев провел уикенд в компании своей близкой подруги Екатерины Тулуповой. На личной страничке в Instagram девушка поделилась редким снимком с ведущим программы «На самом деле». Возлюбленная шоумена выступила в качестве фотографа, в то время, как ее спутник пытался жестами показать сердечко.

Как уже писала «Комсомольская правда» со ссылкой на YouTube-проект супруги театрального режиссера Константина Богомолова «Осторожно, Собчак!», бывший возлюбленный ныне покойной Жанны Фриске заявил, что с Екатериной его связывают романтические отношения. Пара вместе уже три года. Кроме того, влюбленные успели познакомить друг с другом своих детей от предыдущих отношений. Платон ходит в один садик с дочкой Тулуповой.

«В первый раз в жизни у меня такое — романтическое путешествие длиной в одни сутки. И скажу как есть — это потрясающе!» — говорил Дмитрий о своей поездке в Милан.

В одном из интервью телеведущий признался, что его сын никогда не врывается в комнату взрослых без стука. Сам Дмитрий поступает точно также, когда приезжает в гости к маме и отцу. Перед тем, как зайти в спальню к родителям, Шепелев обязательно постучит в дверь.

После смерти Жанны Фриске, у экс-солистки группы «Блестящие» диагностировали неоперабельную опухоль головного мозга, телеведущий взял на себя опеку над их общим сыном.