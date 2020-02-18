«У-у-у! Это дочка!»: рэпер ST узнал пол своего будущего ребенка

У рэпера ST (Александра Степанова) и его супруги Ассоль Васильевой родится девочка. 17 февраля семейная чета посетила премию «Пара года», где артист исполнил свою песню «Луи луи», а его беременная жена вышла к нему на сцену с воздушным шаром, в котором был спрятан намек на пол ребенка. Прямо во время выступления рэпер лопнул шар в руках своей возлюбленной, и из последнего посыпалось розовое конфетти, что символизирует девочку.

«У-у-у! Это дочка!» — крикнул ST со сцены, прервав свой речитатив.

Видео с трогательным моментом Ассоль опубликовала в Instagram. В комментариях под роликом поклонники пары поздравляют супругов, многие из них надеялись, что будет мальчик.

Напомним, что 33-летняя Ассоль — модель и ведущая. В своем блоге она часто делится впечатлениями о путешествиях и дает советы, куда лучше поехать туристам. Популярности женщине придавало то, что на некоторых фотографиях она была похожа на голливудскую актрису Анджелину Джоли. В последние месяцы ее страничка в Instagram, конечно же, превратилась записки будущей мамы.

ST и Ассоль поженились в 2015 году. Это будет первый ребенок модели.