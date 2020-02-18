Толкалина вместе дочкой поддержали Егора Кончаловского на премьере его нового фильма

Среди приглашенных гостей в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате была замечена и 73-летняя Наталья Аринбасарова.

Еще в понедельник, 17 февраля, 54-летний сын режиссера Андрея Кончаловского — Егор — представил в кинотеатре «Октябрь» свой новый фильм «На луне». В беседе с журналистами экс-возлюбленный Любови Толкалиной подметил, что ему удалось снять авторское кино без каких либо ограничений, связанных с актерским составом. По словам сына Натальи Аринбасаровой, он мог свободно выбирать артистов на предложенные им роли, приглашая к сотрудничеству даже малоизвестных людей.

На премьерном показе именитого отца поддержала 18-летняя Мария Кончаловская. Девушка появилась на публике в винном бархатном платье. Наследница режиссера охотно позировала перед объективами фотокамер в компании Егора Кончаловского и своей мамы — Любови Толкалиной.

Несмотря на то, что режиссер уже давно не живет вместе с экс-возлюбленной, и кроме того, воспитывает сына в новой семье, родителям Марии удалось сохранить дружеские отношения. По словам Любови, она благодарна Егору за дочь. Актриса с большим уважением относится с сыну Андрея Сергеевича.

Среди приглашенных гостей на светском мероприятии также была замечена и 73-летняя мама Егора Кончаловского — Наталья Аринбасарова. Он позировала перед объективами фотокамер со своей внучкой Марией. На премьерный показ фильма «На луне» бывшая избранница Андрея Кончаловского пришла с букетом цветов. Примечательно, что дочка режиссера значительно обогнала бабушку по росту.