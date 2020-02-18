Артур Пирожков и его жена признаны лучшей парой 2020 года

17 февраля женский журнал MODA topical провел свою премию «Пара года 2020». Событие посетили Екатерина и Александр Стриженовы, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Андрей Черный и Юлианна Караулова, рэпер ST и его жена Ассоль, Саша Савельева и Кирилл Сафонов, Елена Летучая с мужем и другие звезды.

В премии был ряд второстепенных номинаций, но главную статуэтку «Пара года» унесла с собой семейная чета Александра и Анжелики Реввы. Только посмотрите, как шикарно смотрятся вместе певец Артур Пирожков и его супруга.

Напомним, пара поженилась еще в 2007 году. С тех пор у них родились две дочери — Алиса и Амели. Несмотря на сценический образ плейбоя, Ревва не стремится пиариться на браках и разводах, а демонстрирует полную идиллию в семье. Он даже стал снимать жену в своих клипах. И правда, зачем нанимать актрис и моделей, когда собственная супруга выглядит просто потрясающе? Так что Реввы получили свою премию явно не за красивые глаза.

больше по теме Александр Ревва в четвертый раз женился на матери своих детей Последние 12 лет актер счастлив в браке с женой Анжеликой, которая родила ему двух дочерей.

Добавим, что к 14 февраля Артур Пирожков выпустил новый альбом под названием «Все о любви». Это вторая его полноформатная пластинка, первая вышла в 2015 году и называлась просто «Любовь».