«Вы не поверите»: Наталья Ветлицкая увлеклась разведением собак

Наталья Ветлицкая после нескольких выступлений в России вернулась к себе домой в Испанию. Возращение в родной дом под пальмами и солнцем она восприняла с огромной радостью, поскольку на исторической Родине успела простыть.

больше по теме Наталья Ветлицкая заболела и улетела в Испанию Певица отвыкла от сурового российского климата.

Звезда пожаловалась на больное горло и осипший голос, поэтому при всем желании продолжать концертную деятельность она не могла.

В своем блоге Наталья поделилась кадрами счастливой встречи в ее доме. К удивлению поклонников звезды, к певице вышли не ее близкие, а несколько собачек, на которых практически не было шерсти. Ветлицкая объяснила, что в какой-то момент ее четвероногие друзья неожиданно враз облысели.

Как оказалось, в доме любимицы публики живет целая стая собак, которая периодически пополняется. Вот и на этот раз в полку прибыло – дочь Натальи Ульяна привела домой очаровательную черную таксу.