«Вы не поверите»: Наталья Ветлицкая увлеклась разведением собак

Наталья Ветлицкая после нескольких выступлений в России вернулась к себе домой в Испанию. Возращение в родной дом под пальмами и солнцем она восприняла с огромной радостью, поскольку на исторической Родине успела простыть.
Звезда пожаловалась на больное горло и осипший голос, поэтому при всем желании продолжать концертную деятельность она не могла.
В своем блоге Наталья поделилась кадрами счастливой встречи в ее доме. К удивлению поклонников звезды, к певице вышли не ее близкие, а несколько собачек, на которых практически не было шерсти. Ветлицкая объяснила, что в какой-то момент ее четвероногие друзья неожиданно враз облысели.
Как оказалось, в доме любимицы публики живет целая стая собак, которая периодически пополняется. Вот и на этот раз в полку прибыло – дочь Натальи Ульяна привела домой очаровательную черную таксу.
«Друзья, вы не поверите, только вчера я кому-то из вас сказала, что у меня пять собак и вот в 11 часов вечера пришла шестая. Приняли в стаю, зовут Ракета», — представила нового питомца певица.