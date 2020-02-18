«Прекратите меня заставлять!»: Тутберидзе вспомнила слова Загитовой о приостановке карьеры

Тренер Этери Тутберидзе в документальном японском фильме, посвященном олимпийской чемпионке Алине Загитовой, рассказала о тяжелом разговоре со своей самой звездной воспитанницей, когда было принято решение приостановить карьеру. Напомним, что в прошлом году фигуристка заявила, что не будет участвовать в чемпионате России. Это автоматически означало, что она пропустит чемпионат Европы и мира.

«Она сказала фразу: «Прекратите меня заставлять!» Она у нас постоянно заканчивала, а мы ее возвращали, она заканчивала — мы возвращали». Этери Тутберидзе

При этом Этери Тутберидзе призналась, что ей приходилось давить и заставлять фигуристку. Она ей говорила, что звезда не имеет права заканчивать свою карьеру.

Наставница отметила, что Алине Загитовой очень тяжело каждый год входить в сезон. Перед началом нынешнего они сразу договорились, что выступят на японском этапе Гран-при. Дальше же все будет зависеть от настроения олимпийской чемпионки и ее физических кондиций. При этом Этери Тутберидзе сразу отметила, что не собиралась форсировать форму своей подопечной в этом сезоне, сообщает «Спорт-Экспресс».