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С ветерком: муж 48-летней Орбакайте прокатил внучку Пугачевой на снегоходе

Певица в месте с семьей проводит февральские каникулы на горнолыжном курорте в Аспене.

С ветерком: муж 48-летней Орбакайте прокатил внучку Пугачевой на снегоходе
Кристина Орбакайте с дочкой Клавой (Фото: Globallookpress.com)

48-летняя Кристина Орбакайте не скрывает, когда у них появляется такая возможность, они с мужем устраивают совместные каникулы. На этот раз певица решила провести мини-отпуск на горнолыжном курорте в Аспене. В поездку старшая дочка Примадонны отечественного шок-бизнеса отправилась вместе с супругом Михаилом Земцовым и их общей наследницей Клавой. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, после перелома лодыжки на репетиции нового шоу, знаменитости пришлось перенести ряд запланированных концертов на март.

«Я чувствую прилив сил и позитивного настроя», — подметила Кристина.

Муж Кристины Орбакайте с дочкой Клавой
Михаил Земцов вместе с дочкой Клавой покатался на снегоходе (Фото: Instagram.com/orbakaite_k)

Михаил Земцов прокатил 7-летнюю внучку Пугачевой на снегоходе. Готовясь к отпуску, супруги предусмотрительно взяли с собой в поездку теплые вещи: дутые куртки, комбинезоны и даже солнезащитные очки для активного отдыха на свежем воздухе.

Муж Кристины Орбакайте с дочкой Клавой
Кристина Орбакайте отдыхает на горнолыжном курорте в Аспене (Фото: Instagram.com/orbakaite_k)

К слову, на одном из горнолыжных курортом вместе шестилетними двойняшками Гарри и Лизой отдыхает шоумен Максим Галкин. Алла Борисовна от поездки отказалась, решив остаться дома на хозяйстве. Малыши под присмотром инструктора научились кататься на горных лыжах, обходясь от дополнительной опоры в виде лыжных палок.

Муж певицы подметил, что их с Примадонной наследники вполне уверенно чувствовали себя на трассе, готовясь к заезду по склону. Сам Галкин остался доволен реакцией двойняшек, получивших большой заряд позитивных эмоций. Об этом сами малыши рассказали в одном из кафе, за дегустацией десертов.

Тэги

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