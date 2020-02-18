«В Исландии не закрывают двери в домах, не запирают гаражи, не запрещают детям гулять допоздна»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Я за создание союза в жизни, а не брака»
Анастасия Волочкова

«Огонь»: Шейк исполнила горячий тверк с афроамериканцами

Топ-модель зажгла на афтерпати после показа Burberry на Неделе моды.

«Огонь»: Шейк исполнила горячий тверк с афроамериканцами
Ирина Шейк. Фото: Global look press

Ирина Шейк на время покинула дочь и маму, отправившись в Лондон на показ Burberry. Здесь она появилась на подиуме практически в образе монашки. Дерзости ее образу придавала лишь пятиконечная звезда на груди и блеск лакового плаща.

А вот после показа модель задала жару местной публике. На афтерпати звезда примерила облегающее белое платье мини и отожгла по полной в компании сексуальных темнокожих парней. Как Ирина не сгорела под их взглядами – остается только догадываться.

Впрочем, у российской красотки все впереди. После того, как она разместила видео с этими манящими телодвижениями, ее Instagram просто взорвался от комментариев.

«Живенько», — коротко охарактеризовала танец модель Винни Харлоу.

Отметились под видео также Белла Хадид, Леся Кафельникова и другие звезды. Большинство комментариев содержало простое, но очень красноречивое слово – «Огонь».

Тэги

Винни ХарлоуИрина ШейкИрина Шейк и Брэдли КуперИрина Шейк: последние новостиНовости googleоткровенное видео
Loading...