«Огонь»: Шейк исполнила горячий тверк с афроамериканцами

Ирина Шейк на время покинула дочь и маму, отправившись в Лондон на показ Burberry. Здесь она появилась на подиуме практически в образе монашки. Дерзости ее образу придавала лишь пятиконечная звезда на груди и блеск лакового плаща.

А вот после показа модель задала жару местной публике. На афтерпати звезда примерила облегающее белое платье мини и отожгла по полной в компании сексуальных темнокожих парней. Как Ирина не сгорела под их взглядами – остается только догадываться.

Впрочем, у российской красотки все впереди. После того, как она разместила видео с этими манящими телодвижениями, ее Instagram просто взорвался от комментариев.

«Живенько», — коротко охарактеризовала танец модель Винни Харлоу.

Отметились под видео также Белла Хадид, Леся Кафельникова и другие звезды. Большинство комментариев содержало простое, но очень красноречивое слово – «Огонь».