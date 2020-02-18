«Берегите друг друга»: попавший в больницу Дибров обеспокоил Федорову

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, 60-летнего мужа модели из Ростова-на-Дону в четверг, 17 февраля, доставили в Боткинскую больницу. Уточнялось, что Дмитрий Дибров почувствовал себя плохо, находясь в кафетерии кинотеатра «Октябрь». Мужчин появился на премьерном показе нового фильма Егора Кончаловского. Примечательно, что именно ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович пришел на помощь к Дмитрию Александровичу, попросив присутствующих гостей вызвать бригаду «скорой помощи». Прибывшие на место произошедшего доктора настояли на госпитализации. Диброва увезли в больницу, оказав ему должный уход.

Позже сам телеведущей прокомментировал все случившееся, поспешив успокоить верных почитателей. В беседе с корреспондентами «Комсомольской правды» шоумен напомнил, что он уже разменял седьмой десяток и может позволить себе немного поболеть. Также муж Полины Дибровой уточнил, что медперсонал настоял на прохождении всех необходимых исследований, в том числе МРТ и кардиограммы, а также сдачи анализов.

По словам телеведущего, он воспринимает все происходящее в больнице скорее как профилактику, нежели лечение. Дибров считает, что лечить ему нечего, так как у него случился самый обыкновенный обморок. Кроме того, Дмитрий Александрович поблагодарил Леонида Якубовича, который не растерялся и взял ситуацию в свои руки. Ведущий программы «Поле чудес» не только позвонил жене Диброва, но и успел проконсультироваться с теледоктором Еленой Малышевой.

«Просто помутнение. Леня все по-коллежски организовал и меня на «скорой» быстренько доставили», — отметил шоумен.

После известий о госпитализации Диброва, состоянием и здоровьем телеведущего обеспокоилась Оксана Федорова. Модель отреагировала на публикацию жены артиста. Полина заявила, что ее супруг чувствует себя хорошо, не сомневаясь в том, что Дмитрий Александрович в скором времени окажется дома с семьей.

В свою очередь, Федорова пожелала шоумену скорейшего выздоровления, попросив супругов беречь друг друга.