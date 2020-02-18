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Связь поколений: Кейт Миддлтон рассказала, каких взглядов придерживается в воспитании детей

Жена принца Уильяма вспомнила в подкасте Happy Mum, Happy Baby свое детство.

Связь поколений: Кейт Миддлтон рассказала, каких взглядов придерживается в воспитании детей
Кейт Миддлтон. Фото: Globallookpress.com

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон – мать троих детей. На тему материнства и собственного опыта в воспитании наследников ее пригласил на интервью британский подкаст Happy Mum, Happy Baby («Счастливая мама, счастливый малыш»). И в беседе Кейт не только обсудила важность раннего детства в становлении личности детей, но и вспомнила свои юные годы, сообщает агентство Reuters.com.

«У меня была удивительная бабушка, которая посвятила нам много времени, играя с нами, занимаясь искусством и ремеслами. У нее была теплица, она занималась садоводством и готовкой с нами, и я стараюсь взять многое из того, что она дала нам в то время, в свой опыт, который я даю своим детям сейчас», — рассказала герцогиня.

По словам героини подкаста, знания, которые получены ею в зрелом возрасте от экспертов по раннему развитию детей, и собственный детский опыт общения с бабушкой являются для нее той базой, на которую она опирается при воспитании собственных малышей.

Напомним, за любовь к детям герцогиню Кейт Миддлтон британские подданные прозвали «детской королевой». По наблюдению земляков, супруга принца никогда не обходит вниманием ни одного ребенка во время своих официальных выходов.

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