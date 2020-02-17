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«Это ужас и несчастье нашей страны»: Разин назвал Шнурова бездарным поэтом

Самым бездарным во все времена, если быть точнее.

«Это ужас и несчастье нашей страны»: Разин назвал Шнурова бездарным поэтом
Андрей Разин готов был судиться со Шнуровым из-за сравнения Москвы с половым органом. Фото: globallookpress.com

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, который в последнее время активно участвует во многих звездных скандалах, снова «наехал» на музыканта Сергея Шнурова. В этот раз эпатажный рокер не угодил ему своим стихотворным талантом.

Как многие знают, лидер группы «Ленинград» рифмует строчки не только для скабрезных песен, но и для того, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Свои стихи Шнуров публикует в Instagram, нередко вместе с политическими или социальными новостями, к которым они приурочены.

«Гордиться надо миром, не войной,

Культурой, а не армией баранов,

Счастливой, а не нищею страной,

Где врут безбожно сволочи с экрана», — вот пример стихотворения Шнурова.

Разин взял его, чтобы раскритиковать поэта.

«Считаю самым бездарным поэтом всех времен и народов Сергея Шнурова, — написал продюсер в Instagram. — Придумать такое мог только бездарь первой категории. Это ужас и несчастье нашей страны».

Нужно отметить, что Разин откровенно терпеть не может Шнурова. Он не раз писал про музыканта гадости в Сети, вызывал его в суд за публичные высказывания и даже обещал деньги тому, кто изобьет известного матерщинника. За последние действия лидер «Ленинграда» даже заявлял на оппонента в прокуратуру. Однако Андрей не прекращает попыток вызвать Сергея на новый конфликт.

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Андрей РазинпоэтСергей Шнуровстихистихотворение Шнурова
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