39-летняя Маша Малиновская блеснула обнаженной грудью на съемках

Маша Малиновская долгое время для многих была секс-символом. Модель обладает эффектной фигурой, которую подчеркивает женственными нарядами. Сейчас девушке уже 39 лет, но это не мешает ей по-прежнему представать в смелых образах. Недавно Маша предстала в розовом комбинезоне, а потом в облегающем леопардовом комбинезоне. На этом звезда решила не останавливаться.

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Накануне Малиновская устроила пикантную фотосессию. Она облачилась в лаковые ботфорты на шпильке и куртку в тон, которую надела на голое тело. Телеведущая блеснула пышным бюстом, который едва был прикрыт. А ретро-трусики с высокой посадкой подчеркнули фигуру блондинки и ее бесконечные ноги. Объемная прическа с кудрями и нежный макияж дополнили образ. Маша позировала посреди полупустой комнаты.

Поклонники пришли в восторг от ее образа. Фигура модели взбудоражила подписчиков девушки. «Машулька, не перестаешь возбуждать!!», «Ноги! Фигура! Класс!», «Ох и Маша, ты снова за старое?», «Шикарная девушка, просто космос!», «Вы похудели? Огонь», «Крутая», — прокомментировали пост пользователи Сети.

Напомним, что в 2011 году Малиновская стала мамой. У нее родился сын Мирон. Имя отца ребенка телеведущая скрывает от общественности. Даже самому ребенку она ничего о нем не рассказывает. Недавно звезда призналась, что рассталась с отцом ребенка, еще когда была беременна. Мужчина никак ей не помогает и не участвует в жизни сына.