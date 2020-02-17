«Она делала куклу»: Дана Борисова обвинила Елену Хангу в колдовстве

Телеведущая Дана Борисова в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» обвинила свою бывшую коллегу по программе «Принцип домино» на канале НТВ Елену Хангу в колдовстве.

«Лена разбирается в колдовстве. У нас были очень непростые отношения, когда мы вели программу «Принцип домино» на протяжении трех лет. Там было самое откровенное соперничество. У нас случались неприятные конфликты. Я пишу в своей книге, которая скоро выйдет, всю правду. Там интересный поворот будет. Как раз про Хангу. Причем там не только всем понравится история про Лену. И про других известных людей много неизвестных фактов. Издатели сказали мне говорить всю правду. Они даже готовы защищать мои интересы в суде, если кто-то решит поспорить, что я вру». Дана Борисова

Как считает Дана Борисова, в том числе и колдовство Ханги привело ее несколько лет назад в реабилитационный центр.

«Лена делала куклу. Есть у меня все основания полагать, что так и было. Даже есть доказательства. Ее колдовство повлияло в итоге на меня. Аура негативная и энергетика исходят от нее. Противостоять этой энергетике я, к сожалению, не могу. Не общаться я с ней не могла. Все-таки мы работали вместе», — заметила телеведущая.

Как сказала Дана Борисова, программа «Принцип домино» закрылась из-за инициативы Ханги.