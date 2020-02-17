«Вот и 48!»: Пермякова показала «честное» фото без макияжа и укладки

Светлана Пермякова многим известна по роли медсестры в сериале «Интерны». Она также раньше была участницей команды КВН «Парма» и вела передачу «О самом главном».

Сейчас актриса продолжает строить карьеру в кино, а все свободное время посвящает семье и путешествиям. Она любит стильно и женственно одеваться. Более того, женщина не боится появляться на публике без макияжа.

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17 февраля Пермякова отмечает день рождения. В честь этого события она опубликовала честное фото без грима и фильтров. Обычно у нее идеально гладкая кожа на снимках, которые были обработаны в фотошопе. Но на этот раз у нее можно было увидеть морщинки на лице и шее. Также актриса не стала делать укладку. Лишь брови выделялись благодаря татуажу.

«Вот и 48! Ура! Я рада!» — написала звезда.

Мирослава Карпович, Тимур Еремеев и другие коллеги поздравили артистку. А поклонники восхитились естественной красотой Светланы. «Как 48? Я думала, максимум 38», «Чудо-женщина», «Сколько?! Да ладно! Я думала, 38…», «Для своего возраста выглядите отлично и гораздо моложе!», «Как классно выглядите. Смелая женщина!» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Пермякова уже длительное время состоит в браке с Максимом Скрябиным. Ранее он был ее помощником, а а потом директором. В итоге рабочие отношения переросли в романтические. У супругов подрастает семилетняя дочь Варвара.