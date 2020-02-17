«Не работала ни дня»: в Большом театре Волочкову отправили в Пенсионный фонд

В Большом театре, где до 2003 года трудилась Анастасия Волочкова, ответили балерине на претензии по невыплате пенсии. Ранее знаменитость заявила, что культурное учреждение отказывается перечислять ей деньги, несмотря на то, что на заслуженный покой она ушла в 38 лет.

Причиной тому Настя назвала отсутствие трудовой книжки – мол, документ ей до сих пор не передали по вине юридического лица. В разговоре с Радио «Комсомольская правда» Волочкова отмечала: она намерена судиться с Большим, и сделает она это из принципа.

В пресс-службе Большого театра поспешили ответить на обвинения артистки. Там заявили, что Анастасия выдвигает претензии не вполне обоснованно, поскольку за последние годы она не проработала ни одного дня, предпочитая брать отпуск без сохранения заработной платы. Также там напомнили балерине — пенсию выплачивает не работодатель, а Пенсионный фонд.

больше по теме Денег нет: Волочкова пытается получить свою пенсию у Большого театра Балерине не выдают трудовую книжку и отказываются платить.

«Анастасия Волочкова после того, как по суду была восстановлена в Большом театре, не работала ни одного дня, постоянно беря отпуск без сохранения содержания», — цитируют ответ учреждения РИА Новости.

Официальные представители также подметили — они собрали для адвоката Анастасии запрашиваемый пакет бумаг. Передан он был еще в последние числа октября, однако до суда дело пока так и не дошло.