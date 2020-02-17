«Сказка — ложь»: Сябитова сыграла алкоголичку в «рекламном» ролике

Звезды российского ТВ идут в ногу со временем. Вот уже и 58-летняя Розя Сябитова стала снимать вайны (короткие юмористические ролики) для Instagram. 17 февраля знаменитая телесваха опубликовала видео о женском счастье.

«Вас мучает геморрой, который приносит неудобства? У вас пропало не только новогоднее настроение, но и все сбережения после новогодних праздников? Даже собственные животные бросили вас на произвол судьбы?» — говорит голос за кадром, пока Сябитова отыгрывает лицом все эти несчастья.

В конце ролика, стилизированного под рекламу телемагазина, ведущей ставят на стол баллон с бормотухой. Напиток называется «Женское счастье», однако для зрителей указано, что на этом «товаре» мог бы быть любой торговый знак. Роза Раифовна выпивает содержимое баллона и тут же превращается в типичную алкоголичку, с фингалом под глазом и выбитым зубом, зато счастливую.

«Сказка — ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок. В данном случае, девицам!» — написала сваха под роликом.

Вероятно, этой публикацией она хотела призвать женщин отказаться от алкоголя во время депрессии и переживаний. Однако у ироничного видео может быть и другой смысл: Сябитова научилась снимать вайны и готова с их помощью рекламировать различные товары, используя свои юмор и репутацию гуру во взаимоотношениях. Похоже, что соведущая «Давай поженимся!» вполне может отобрать хлеб у Насти Ивлеевой и других блогеров. Как вы думаете, у нее получится?