«Никакой беременности нет»: экстрасенс Александр Кинжинов разоблачил Анну Седокову

Таролог заявил, что многодетная мать не беременна, несмотря на витающие вокруг нее слухи. Ранее артистка спровоцировала пересуды, опубликовав в Instagram пространные рассуждения о сложностях материнской участи. После этого один из подписчиков задал Анне прямой вопрос – не беременна ли она вновь. Седокова интриговать не стала и сказала прямо – да, она и Янис Тимма ждут малыша.

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Позже, на мероприятии от GQ, артистка заявила: она даже делала тест на беременность. А вот что он показал, рассекретить не может.

Портал Teleprogramma.pro обратился к экстрасенсу Александру Кинжинову с просьбой раскрыть нам тайну. Таролог пояснил – на самом деле, Аня не беременна. В этом случае для знаменитости это всего лишь способ напомнить о себе. Кинжинов не исключил: в перспективе появление четвертого малыша возможно, однако сейчас речи об этом не идет.