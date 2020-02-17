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Игра в ассоциации: главные героини сериала «Не родись красивой» объявили конкурс

Нелли Уварова и Мария Машкова записали совместное видео для подписчиков.

Игра в ассоциации: главные героини сериала «Не родись красивой» объявили конкурс
Кадр из сериала «Не родись красивой»

Сериал «Не родись красивой» закончился 15 лет назад, но до сих пор преданные поклонники помнят каждого персонажа и следят за жизнью актеров, сыгравших в картине.

В своем аккаунте в Инстаграм Мария Машкова опубликовала милое, пропитанное светлой ностальгией видео, в котором она вместе с Нелли Уваровой вспоминает, что было на съемках культового фильма.

«Какие ассоциации или воспоминания вызывает у вас эта песня?» — спрашивает Машкова, включая знаменитый саундтрек к сериалу. «Покупаю маме дубленку, она плачет», — вспоминает Машкова.

«Рожали детей. Мне кажется, за период съемок столько свадеб было!» — произносит следом Уварова.

Машкова рассказала в подписи к видео, что так они с Нелли запустили конкурс добрых дел. И приготовили впереди много интересного, заинтриговав фразой, что «в «ассоциации» поиграют ещё некоторые герои из прошлого».

Под публикацией многие подписчики обрадовались, увидев двух любимых актрис вместе, и поблагодарили за то, что их дружба продолжается. Фолловеры начали делиться своими воспоминаниями, связанными с лентой «Не родись красивой».

«Я вот снова начала пересматривать этот чудеснейший сериал! Я помню, как вы все вместе в конце серии пели: «Не смотри, не смотри ты по сторонам». Я очень сильно плакала, понимая, что это уже конец, как бы хотелось продолжения!» — написала одна из поклонниц.

Многодетная мать Нелли Уварова в последние годы занимается социальным предпринимательством. Ее проекту «Наивно? Очень!» уже более 5 лет, и он связан с поддержкой молодых людей с аутизмом и другими особенностями развития.

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