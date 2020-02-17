Игра в ассоциации: главные героини сериала «Не родись красивой» объявили конкурс

Сериал «Не родись красивой» закончился 15 лет назад, но до сих пор преданные поклонники помнят каждого персонажа и следят за жизнью актеров, сыгравших в картине.

В своем аккаунте в Инстаграм Мария Машкова опубликовала милое, пропитанное светлой ностальгией видео, в котором она вместе с Нелли Уваровой вспоминает, что было на съемках культового фильма.

«Какие ассоциации или воспоминания вызывает у вас эта песня?» — спрашивает Машкова, включая знаменитый саундтрек к сериалу. «Покупаю маме дубленку, она плачет», — вспоминает Машкова. «Рожали детей. Мне кажется, за период съемок столько свадеб было!» — произносит следом Уварова.

Машкова рассказала в подписи к видео, что так они с Нелли запустили конкурс добрых дел. И приготовили впереди много интересного, заинтриговав фразой, что «в «ассоциации» поиграют ещё некоторые герои из прошлого».

Под публикацией многие подписчики обрадовались, увидев двух любимых актрис вместе, и поблагодарили за то, что их дружба продолжается. Фолловеры начали делиться своими воспоминаниями, связанными с лентой «Не родись красивой».

«Я вот снова начала пересматривать этот чудеснейший сериал! Я помню, как вы все вместе в конце серии пели: «Не смотри, не смотри ты по сторонам». Я очень сильно плакала, понимая, что это уже конец, как бы хотелось продолжения!» — написала одна из поклонниц.

Многодетная мать Нелли Уварова в последние годы занимается социальным предпринимательством. Ее проекту «Наивно? Очень!» уже более 5 лет, и он связан с поддержкой молодых людей с аутизмом и другими особенностями развития.