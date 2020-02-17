«Мечта всех мужчин»: 49-летняя Наоми Кэмпбелл «засветила» обнаженную грудь, лежа в постели

Наоми Кэмпбелл не перестает удивлять поклонников, хотя скоро ей исполнится 50 лет. В столь зрелом возрасте женщина может похвастаться точеной фигурой, как в молодости. Примечательно, что она практически не изменилась с того дня, как снялась в клипе Майкла Джексона, когда еще не было Instagram и о фотошопе знали далеко не все. Однако модель не скрывает, что из-за профессии и постоянных укладок у нее испортились волосы, поэтому она теперь носит парики.

Недавно Наоми снялась полностью обнаженной в рекламной кампании британского бренда Vivienne Westwood. А накануне она опубликовала откровенное селфи. В кадре Кэмпбелл лежит в постели голая, демонстрируя красивую грудь. Бывшая возлюбленная миллиардера Владислава Доронина томно посмотрела в объектив.

«Воскресное селфи», — лаконично подписала она кадр.

Многие коллеги и поклонники пришли в восторг от смелого снимка и красоты топ-модели. «Мечта всех мужчин», «Наша Багира», «Грация кошки, фигура ангела», «Нельзя быть такой идеальной», «Как теперь жить! Сногсшибательная», «Вы знаете секрет вечной молодости? Ну как можно так выглядеть?» — стали писать пользователи Сети.

Добавим, что, несмотря на свою притягательную внешность и успешную карьеру, личная жизнь у Наоми не сложилась. Ходят слухи, что она обладает скверным характером. С ней пытался строить отношения Роберт Де Ниро, а также российский предприниматель Владислав Доронин. А два года назад модель крутила роман с рэпером Скепта.