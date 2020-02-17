«Хочу жить вот здесь»: Дмитрий Шепелев признался, что влюбился в Милан

В эти дни популярный телеведущий Дмитрий Шепелев отдыхает в итальянском Милане, и, судя по всему, не один, а со своей новой семьей. Несколько дней в столице моды — и мужчина уже признался поклонникам, что теперь это его самый любимый город.

Звезда ТВ рассказал в Instagram, что сначала ему не очень понравилось в этой туристической Мекке, все вокруг было скучно, серо и строго. Даже еда не особо восхищала. Но потом Дмитрий разгадал секрет: нужно найти человека, знающего город. Когда ведущему открылась романтика местных закоулков, дворов, садов на крышах и маленьких ресторанчиков, он тут же полюбил Милан всем сердцем. Настолько, что открыто заявил, что хотел бы жить именно здесь.

«Заявлять «хочу жить вот здесь» — это, конечно, совершенно безответственно. Но, простите, это первое, что приходит мне в голову, когда под ногами чистый асфальт, распускаются цветы в феврале, и мужчины вокруг, знающие толк в галстуках и пальто», — написал Шепелев в социальной сети.

Отдельно Дмитрия покорила уважительная фраза: «Прошу вас, сеньора», которую сказал обычный водитель такси, протягивая руку его спутнице. В комментариях под постами ведущего многие его соотечественники пишут, что тоже любят Милан и Италию.

А в каком городе хотели бы жить вы?